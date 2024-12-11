Video Yaşam Kocaeli'de sulu balon çetesi: Yoldan geçen araçlara su dolu balon atan şahıslar kamerada | Video
Kocaeli'de sulu balon çetesi: Yoldan geçen araçlara su dolu balon atan şahıslar kamerada | Video

Kocaeli'de sulu balon çetesi: Yoldan geçen araçlara su dolu balon atan şahıslar kamerada | Video

11.12.2024 | 13:16

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoldan geçen araçlara içi su dolu balon atan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı. Bazı vatandaşlar, şahısların hızlı giden otomobilleri uyarmak için yaptığını iddia etti.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde caddeye gelen bir grup, ellerindeki su dolu balonları, yoldan geçen otomobillere attı. Sürücüler ne olduğunu anlayamazken, gençler bazen kaçtı, bazen ise hiç kaçmayarak bekledi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık bir grubun sokağın cadde ile birleştiği noktada bekledikleri ve gözüne kestirdikleri araçlara su dolu balon attıkları yer alıyor.

Birkaç akşamdır bunun gerçekleştiğini ifade eden mahalle sakinleri, "Ben attıklarını gördüm. 13-14 yaşındalar. Neden attıklarını bilmiyorum. Akşamları oluyor" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Buraya kasis istiyoruz. Yakında okul var, araçlar hızlı gidiyor. Çocuklar bunun için atıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

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