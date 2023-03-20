Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne öldü, eşi ve oğlu yaralandı | Video
Tokat’ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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