Video Yaşam Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne öldü, eşi ve oğlu yaralandı | Video
Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne öldü, eşi ve oğlu yaralandı | Video

Kontrolden çıkan araç devrildi: Anne öldü, eşi ve oğlu yaralandı | Video

20.03.2023 | 11:32

Tokat’ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat Turhal karayolu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Turgay Alış idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi onucu refüje çarptı. Daha sonra Mahir G. idaresindeki kamyona çarpan araç ters döndü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Turgay Alış, eşi Hacer Alış ile oğulları Ali Tuğrul Alış Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Hacer Alış yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri inceleme başlattı.

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