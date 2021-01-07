Video Yaşam Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video

Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video

Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video
07.01.2021 | 12:44

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan tır tarım arazisine girerek durabildi.

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Kaza, Bolvadin-Çobanlar karayolu üzeri Hamidiye köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çobanlar istikametine giden A.K. (50) idaresindeki 42 EDP 05 plakalı tırın seyir halindeyken rot diye tabir edilen direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuğunun yerinden çıkması neticesi kontrolden çıktı. Sürücü A.K., son anda yaptığı hamle ile yol kenarındaki tarım arazisine girerek aracı durdurabildi. Kaza esnasında yolda araç ve yayanın olmaması olası bir facianın önüne geçti. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından tır olay yerine çağrılan çekici yardımı ile kaldırıldı.

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