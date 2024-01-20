Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı | Video
Konya’nın Seydişehir ilçesinde üç katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.01.2024 | 13:30
00:43
Kız kardeşini sokak ortasında dövdü! O anlar kameralara yansıdı | Video 20.01.2024 | 12:58
00:52
Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:36
01:10
Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:22
01:35
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video 20.01.2024 | 12:22
00:30
İstanbul'da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 20.01.2024 | 12:11
00:18
01:57
Van’da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 20.01.2024 | 11:03
00:25
Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 20.01.2024 | 11:03
01:21
Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 20.01.2024 | 11:13
00:15
00:32
00:28
26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 20.01.2024 | 10:50
00:30
Uyuşturucuya geçit vermiyorlar… Bir zehir taciri daha yakalandı 20.01.2024 | 09:48
00:06
Kırmızı bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı 20.01.2024 | 09:34
01:17
00:35
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem 20.01.2024 | 09:32
00:17
21:29