Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı | Video 30.12.2023 | 10:14 Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın kavşakta karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 07 RT 448 plakalı kamyonet, M.H. yönetimindeki 42 KD 920 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen R.H. yönetimindeki 42 B 1781 plakalı plakalı otomobile çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. ve 42 KD 920 plakalı otomobilin sürücüsü M.H. yaralandı. 42 B 1781 plakalı otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A. acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.