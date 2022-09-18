Video Yaşam Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video
Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video

Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video

18.09.2022 | 10:58

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Kağıthane’de köpekten korkarak kaçtığı iddia edilen motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu savrularak park halindeki bir araca çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başıyla arka camı tuzla buz eden genç kurye yaralandı.

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Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı sipariş yetiştirmek üzere motosikletine binen Berke K. (17) adrese doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra sokağa giren genç kuryeye iddiaya göre köpek havlamaya başladı. Köpekten korkarak yokuş aşağıya hızlanan gence, o esnada seyir halinde olan Adem Ali Ç. (34) idaresindeki otomobil çarptı. Kontrolden çıkan motosikletli genç savrularak başıyla park halindeki hafif ticari aracın arka camına çarptı. Kaza sonucu genç kurye başından yaralanırken, aracın camı ise tuzla buz oldu. Ayrıca kask takmadığı öğrenilen gencin birkaç saç teli de patlayan camda kaldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GENÇ KURYE ARKA CAMA GİRİP YARALANDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ SERBEST KALDI
Yapılan incelemelere otomobil sürücüsünü kusurlu bulan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Adem Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Öte yandan Seyrantepe Oto Sanayi'de ise bir işyerine gelen adam, içerideki köpekten korkarak kaçmaya başladı. Caddeye koşan adam o esnada seyir halinde olan araç çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, adamın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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