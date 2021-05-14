Video Yaşam Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video

Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video

Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video
14.05.2021 | 12:05

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Malatya’da prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebeğin korona virüs testi de pozitif çıktı. Yaklaşık 10 gündür covid 19 tedavisi uygulanan bebekler, bayramın ikinci gününde tamamlanan tedavilerinin ardından kavuştukları annelerine bayram sevinci yaşattı.

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Malatya'da yaşayan Rabia-Abdullah Çakmak çiftinin yaklaşık 50 gün önce ikiz kızları Nazlı ile Aslı dünyaya geldi. 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeklerin, 40. gününde korona virüse yakalandığı belirlendi. İkizler, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, anne ve babaları ise evde karantinaya alındı. Minik bebekler, tedavilerinin sürdüğü yaklaşık 10 gün boyunca annelerinden ayrı kaldı. İlk anneler günlerini de annelerinden uzak geçiren minikler, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tamamlanan tedavilerinin ardından annelerine kavuştu.
İkizlerin tedavi edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi İclal Berber, bebeklerin korona virüs testlerinin pozitif olduğu andan itibaren bebeklere servisteki hemşirelerin annelik yaptığını kaydetti. Nazlı ve Aslı bebeğin sağlık durumlarının normale döndüğünü kaydeden Hemşire Berber, annelerine kavuşan bebeklerin bu saatten sonra daha iyi olacaklarına inandıklarını söyledi. Anne Çakmak da doğumdan 40 gün sonra korona virüs testlerinin pozitif çıktığını dile getirerek, yaşanan sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini kaydetti.

Çifte bayram sevinci yaşayan anne, doktor ve hemşirelerin sürekli görüntülü arayarak bebeklerini gösterdiğini, onların haklarını asla ödeyemeyeceklerini vurguladı.

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