Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” | Video
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İstanbul Beyoğlu’nda telefonunu aldığını iddia ettikleri Samet Civelek'(29)i bıçaklayarak öldürdükleri belirtilen 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyerek "Yanımıza geldi telefon istedi. Birisiyle konuşacağını söyledi. Biranda telefonu alıp kaçmaya başladı. Onu kovalayıp telefonumuzu almaya çalıştık. " değildi dediler.