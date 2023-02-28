Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video
Umman’da küçük kız, kapısı açık halde seyir eden minibüsten yola düştü. Küçük kız yerde bir süre hareketsiz kalırken, yola devam eden minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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