Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video

Umman’da küçük kız, kapısı açık halde seyir eden minibüsten yola düştü. Küçük kız yerde bir süre hareketsiz kalırken, yola devam eden minibüs sürücüsü gözaltına alındı.