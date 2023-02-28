Video Yaşam Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video
Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video

Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video

28.02.2023 | 01:43

Umman’da küçük kız, kapısı açık halde seyir eden minibüsten yola düştü. Küçük kız yerde bir süre hareketsiz kalırken, yola devam eden minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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