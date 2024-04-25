Küçükçekmece'de silahlı saldırı anı kamerada | Video
Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelerek kişiye silahla saldıran şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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