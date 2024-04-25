Küçükçekmece'de silahlı saldırı anı kamerada | Video 25.04.2024 | 08:49 Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelerek kişiye silahla saldıran şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Cadde'si üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Saldırı anıysa çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.