Video Yaşam Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video

Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video

02.06.2022 | 09:18

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Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Feci kazada Oğuzhan Kolver(15) hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Alp Güney hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver(15)'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney(14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"DİREKT SAĞA ÖĞRENCİLERİN ÜSTÜNE KIRDI"
Olayın görgü tanığı Turan Yıldırım, "Ben yan yoldan geliyordum. Burada öğrenciler otostop çekiyordu. 70-80 tane öğrenci vardı. Kimisi otobüse biniyordu kimisi de otobüsün önündeydi. Kırmızı araba soldan geldi. Direkt sağa öğrencilerin üstüne kırdı. Benim gördüğüm 20-30 tane öğrenci yerdeydi. Hemen 112'yi aradım. Yaralıya bakıyordum sürücüyü görmedim. Araba takla attı diğer tarafa doğru" dedi.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR
Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük panik yaşandığı görülürken yaralıların yardımına çevredekiler koşuyor

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