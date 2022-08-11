Kuşadası'nda cinayet: Cinayet sonrası tarafların tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde henüz sebebi açıklanmayan bir olayda Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede komşuları tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balsak, burada hayatını kaybetti. Cinayetin ardından hastane bahçesinde de taraflar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olayları yatıştırmak için bölgeye takviye ekip istedi.