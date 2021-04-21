Video Yaşam Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video

Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video

Kuveyt’te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü | Video
21.04.2021 | 11:48

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