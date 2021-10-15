Kuyuya düşerek ölen kadının yakınlarından Belediyeye ihmal suçlaması

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 49 yaşındaki Ünzüle Uçak'ın karanlıkta düşerek hayatını kaybettiği kuyunun Gazipaşa Belediyesi’nin, çevre düzenlemesi ve dere ıslahı çalışması sırasında açık bıraktığı ve güvenlik önlemleri alınmadığı ileri sürüldü.

Olay dün saat 18.30'da Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için sulama kuyusunun başına gelen Ünzüle Uçak, dengesini kaybederek 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Talihsiz kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Uçak'ı aramaya çıktı. Uçak'a ait seranın yakınlarında kendisini arayan yakınları, kuyuya baktıklarında Uçak'ın cansız bedenine rastladı.Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu Uçak'ın cansız bedenini kuyudan çıkarttı.Ünzüle Uçak'ın yeğeni Avni Demirelli, olayın sorumlusu olarak Gazipaşa Belediyesi'ni gösterdi. Belediyenin yaklaşık 2 aydır bölgede çalışma yaptığını belirten Demirelli, "Belediye yaklaşık 2 aydır bu bölgede çalışma yapıyor. Aldığı hiçbir önlem yok. Halam dün saat 16.00 sıralarında evinden bahçesini sulamak üzere çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayınca bu bölgeye gelerek arama yaptık. Kendisinin çantasını kuyunun yanında bulduk. Saat 18.30 sıralarında fener getirerek kuyuya baktığımızda halamın cansız bedenini bulduk. Burada hiçbir güvenlik önlemi almamışlar. Burada park var. Çocuklar da bu kuyuya düşebilirdi. Bu işin sorumlusu kimse cezasını çekmesini istiyorum" dedi.Ünzüle Çalık'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.