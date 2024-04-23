Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patladığı için önlem almadan park halinde bulunan kamyona çarpmamak için ani fren yapan kamyona arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Trafik ekipleri kaza yapan kamyonların yol ortasında kalması nedeniyle yolda oluşan araç kuyruğu yüzünden kaza yerine güçlükle ulaşabildi.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonlardan çıkan ve refüjde çimlerin üzerine uzanan kamyon sürücüleri ve yolcu olarak bulunanlar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmedi. Kazanın ardından kamyonların yol ortasında kalması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kilometreleri bulan araç kuyruğu oluştu.
Kaza yapan kamyonların sürücüleri ve kazayı gören vatandaşlar, kazada araç sürücülerinin suçu olmadığını, önlem almadan lastiği patladığı için duran kamyonun sürücüsünün kazanın ardından patlak lastikle kamyonu ileriye yolun soluna çekerek lastiği değiştirdiğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
01:57
Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri | Video 23.04.2024 | 11:56
04:14
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video 23.04.2024 | 11:41
01:50
02:18
Antalya'da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video 23.04.2024 | 11:28
04:41
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 23.04.2024 | 11:25
03:10
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 23.04.2024 | 11:13
05:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 23.04.2024 | 10:54
01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.04.2024 | 10:22
01:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 23.04.2024 | 09:35
03:15
00:55
03:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 23.04.2024 | 09:02
04:12
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 23.04.2024 | 08:16
00:59
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16
03:37
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 16:25
00:53
08:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 22.04.2024 | 15:02
03:35
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 22.04.2024 | 15:02
00:56
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 22.04.2024 | 15:02