Latin Grammy ödüllü Buika, başkentte konser verdi! Bakan Ersoy, Buika'yı izledi | Video
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Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcı Buika, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında CSO Ada'da düzenlenen dünyaca ünlü sanatçı Buika konserini izledi.