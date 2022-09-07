Video Yaşam Leyleklerin sonbahar göçü Kumburgaz'da böyle görüntülendi | Video
Leyleklerin sonbahar göçü Kumburgaz'da böyle görüntülendi | Video

Leyleklerin sonbahar göçü Kumburgaz'da böyle görüntülendi | Video

07.09.2022 | 09:41

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Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye doğru göçe başlayan leylekler, semalarından geçtikleri İstanbul'da görsel şölen oluşturuyor.

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