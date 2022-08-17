Video Yaşam Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video
Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video

Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı | Video

17.08.2022 | 15:55

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İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıkması sonucu tren seferleri durdurulurken, park çevresindeki bazı binalar tahliye edildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Southwark semtinde bulunan metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı. Park yerinin içerisinde çıkan yangının giderek büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Southwark ve London Köprüsü istasyonları kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Çevrede bulunan bazı binalar tahliye edilirken, bölgede yaşayanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Yangın, Londra İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, bölgede çalışanlar yangının bisikletlerin üzerinde bulunan bataryalardan kaynaklandığını söyledi.

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