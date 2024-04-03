LPG yüklü tanker, park halindeki tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Sakarya’nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.
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