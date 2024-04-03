LPG yüklü tanker, park halindeki tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03.04.2024 | 13:42 Sakarya’nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG yüklü tır, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tahıl yüklü tıra arkadan çarptı. Kupa kısmı adeta kağıt gibi ezilen tankerde bulunan yolcu hayatını kaybederken tanker sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı ekipler güvenli önlemi alırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.