Video Yaşam Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı | Video
Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı | Video

Lüks araç tramvay yoluna girip raylarda asılı kaldı | Video

01.08.2023 | 16:44

Galata Köprüsü üzerinde lüks araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

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