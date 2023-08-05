Maçka Tüneli'nde feci kaza kamerada: Sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu | Video
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Maçka Tüneli'nde sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu. O anlar tünel kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Karakaş, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Maçka Ömer Burhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kürtün ilçesinin Aşağı Uluköy Mahallesi'nden olan Karakaş'ın Gümüşhane'deki bir okulda aşçı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Karakaş, bugün öğle namazını müteakip Kürtün Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Öte yandan kamyon sürücüsü N.K. kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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