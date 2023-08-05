Maçka Tüneli'nde feci kaza kamerada: Sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu | Video 05.08.2023 | 11:06 Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Maçka Tüneli'nde sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu. O anlar tünel kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden N.K. yönetimindeki kamyon, önünde ilerleyen tırı, hatalı bir şekilde sollamaya kalkınca arkadan gelen H.H.Ö. yönetimindeki SUV tipi araç kamyona, onun arkasından gelen motosiklet sürücüsü Murat Karakuş da SUV tipi araca yandan çarptı. Kaza sonrası SUV tipi araçta bulunan H.H.Ö. eşi ve ve çocukları kazayı yara almadan atlatırlarken, motosiklet sürücüsü 33 yaşındaki Murat Karakaş, motosikletinden düşerek ağır şekilde yaralandı.Ağır yaralanan Karakaş, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Maçka Ömer Burhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kürtün ilçesinin Aşağı Uluköy Mahallesi'nden olan Karakaş'ın Gümüşhane'deki bir okulda aşçı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Karakaş, bugün öğle namazını müteakip Kürtün Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Öte yandan kamyon sürücüsü N.K. kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.