Malatya’da depremin vurduğu milyonluk 65 villa harabeye döndü | Video
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen milyonluk 65 villa harabeye döndü. Fiyatları 3 ila 5 milyon arasında değişen ve bir çoğunun üzerinde hala satılık ilanlarının durduğu villalar kullanılamaz hale geldi.
Amcası ve kardeşine ait villalarında kullanılmaz halde olduğunu kaydeden Bakırcı," Depremlerde Doğanşehir çok büyük hasar aldı. İlçenin yüzde 70 yapı stoku zarar gördü. Evler kullanılmaz hale geldi buradaki villalar yeni sayılır ama büyük bir tahribat var. Bölgede 60'ın üzerinde villa var büyük kısmı darbe aldı kolonlarda sıkıntı olmamasına rağmen çatı ve duvarlar zarar görürken bir kısmının ağır hasarlı olduğu belirlendi. Burada kardeşim ve amcam ile tanıdıklarında villaları vardı fiyatları 2,5 ila 5 milyon arasında değişiyor depremden dolayı büyük tahribat gördüler çoğu kullanılmaz halde "diye konuştu
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