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Video Yaşam Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video
Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video

Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video

22.04.2024 | 12:58

Maltepe'de ticari taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Sokağa taşınan kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga tartışma çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, ticari taksi şoförünün olay yerine taksici arkadaşlarını çağırmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından taksi şoförü aracına binerek yoluna devam etti. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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