Manavgat'ta 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın korkuttu! | Video 15.12.2023 | 16:11 ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kadına sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında, İbrahim Küçük'ün tek başına ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangın başladığı anda daireden çıkan Küçük, komşulara haber verdi. Vatandaşların ihbarı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Trafik polisleri caddede yolu tek taraflı olarak trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmasını tamamladı.



Aynı binanın en üst katında kalan yatağa bağımlı hasta olduğu belirtilen yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin desteği ile sağlık görevlileri tarafından aşağıya indirilip ambulansa alınırken, yan binada bir dairede bulunan kadın da dumandan etkilendiği için sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavi edildi.