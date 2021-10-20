Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 20.10.2021 | 14:47
01:11
Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 20.10.2021 | 14:42
07:12
00:53
Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi! 20.10.2021 | 14:30
02:03
Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı 20.10.2021 | 14:23
00:21
02:11
"Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı 20.10.2021 | 13:59
04:54
03:39
Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı 20.10.2021 | 13:26
04:47
Gece kulübünden "Kadın çıkarma" çatışması kamerada | Video 20.10.2021 | 12:53
03:20
01:33
Ayı ile selfie çekti | Video 20.10.2021 | 11:33
01:20
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! 20.10.2021 | 11:35
06:12
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Yıkılma anı kameraya yansıdı | Video 20.10.2021 | 11:27
01:30
Bayraktar’ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu | Video 20.10.2021 | 11:42
05:27
01:04
Tunceli'de sır ölüm! Başında darp izine rastlandı... 20.10.2021 | 10:59
00:15
Sahte içki imalathanesine samandan gizli geçit 20.10.2021 | 11:06
00:25
Mersin'de dehşet! Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurdu 20.10.2021 | 10:55
03:29
İki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten öldü 20.10.2021 | 10:46
Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken Hatipler Yenimahalle istikametine dönmekte olan Nıma Mortajı isimli şahsın kullandığı otomobil ile toplama yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ahmet Aydın'ın kullandığı otomobilin Hatipler Yenimahalle kavşağında çarpışması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Sergei Mokmov yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.