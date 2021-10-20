Video Yaşam Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı
Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

20.10.2021 | 14:47

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Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine giderken Hatipler Yenimahalle istikametine dönmekte olan Nıma Mortajı isimli şahsın kullandığı otomobil ile toplama yolda Gültepe istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Ahmet Aydın'ın kullandığı otomobilin Hatipler Yenimahalle kavşağında çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Sergei Mokmov yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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