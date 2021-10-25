Video Yaşam Manisa'da 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi
Manisa'da 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi

Manisa'da 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi

25.10.2021 | 16:09

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Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi'nde 10 yaşındaki Elçin Ercan, üzerinde dişleri bulunan ve milyonlarca yıl öncesine ait fosil olabileceği düşünülen kaya parçası buldu. Müze yetkilileri fosil olduğu düşünülen buluntuyu incelemek üzere koruma altına aldı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesine bağlı kırsal Üçpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan (38) ve dayısı Engin Karaağaç (44) ile tarladan dönerken, gözüne üzerinde dişler olduğunu fark ettiği bir kaya parçası takıldı. Eline alıp taşa daha yakından bakan Elçin Ercan, babası Ercan ve dayısı Karaağaç'a haber verdi. Kaya parçasındaki diş izlerini gören Ercan ve Karaağaç müze yetkililerine konuyla ilgili bilgi verdi. Buluntuyu almak için Ercan ailesinin evine gelen müze yetkilileri bulunan parçanın milyonlarca yıl öncesine ait bir hayvan çenesi fosili olabileceğini söyledi. 25 santimetre uzunluğunda, 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin ise uzunluğu 16 santimetre olan ve milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosil yetkililer tarafından incelemeye alındı.


'MİLYONLARCA YIL ÖNCE YAŞAYAN HAYVAN TÜRLERİNİ ANLAMAMIZA OLANAK VEREBİLİR'
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bulunan fosilin Yuntdağı coğrafyasında milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Sezgin, Yuntdağı kültürel ve arkeolojik miras açısından çok önemli bir bölge. Osmancalı'daki fosil ormanında gösterdiği üzere bölge doğal miras ve jeolojik açısından da ilgi çekici. Bulunan bu diş fosili bölgenin jeolojik süreçlerini ve bu coğrafyada milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerini anlamamıza olanak verebilir. Ayrıca titiz bir çalışma ile bölgedeki fosil yatakları ortaya çıkarılabilir açıklamasında bulundu.


'BAŞTA ANLAM VEREMEDİK'
Kızının dikkati sayesinde fosili bulduklarını belirten Taşkın Ercan, Kızım, abim ve ben, hava almak için tarlada dolaşıyorduk. Kızım taşlarla oynamayı sever. Önümüzde yürürken, bir şeyle oyalanırken gördük. 'Kızım hadi gidelim' diye seslendi. 'Baba bir şey buldum' dedi. Baktığımızda bulduğu kayada dişlerin yapısını gösterdi. Dişlerin yapısını görünce bunun bir hayvan çenesine ait olduğunu tahmin ettik. Daha sonra araştırdığımızda 2 küçük parça daha bulduk. Başta anlam veremedik. Alçı ya da betondan yapıldığını düşündük. Daha sonra kemik yapısı fark ettik. Eve getirip muhafaza ettik. İlgili yerlere haber vererek, yaptığımız görüşmelerin ardından bugün teslim ettik dedi.


'DİNOZORLARA MERAKIM VAR'
Dinozorlara karşı bir ilgisinin olduğunu ve bu nedenle buldukları fosilin dinozora ait olabileceğini düşündüğünü söyleyen Elçin Ercan, Kırsal alana gittik. Gözüme bir taş ilişti. Taşa eğilip baktığımda üzerinde dişlerini gördüm. Babam ve dayıma haber verdim. Onlar da gelip baktılar. Bunun bir hayvana ait olduğunu söylediler. Biraz daha incelediğimizde aynı yerde 2 parça daha bulduk. Eve getirdik. Gerekli yerlere söyledik. İlk bulduğumda heyecanlandım ve şaşırdım. Dinozor olduğunu düşünüyorum, dinozorlara merakımda var ifadelerini kullandı.

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