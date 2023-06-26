Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazayı yaralı atlatan 3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
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