Video Yaşam Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video
Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video

Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video

26.06.2023 | 15:44

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazayı yaralı atlatan 3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alaşehir - Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kula'dan Alaşehir yönüne gelen M.Ö. (44) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.A. (19) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ve M.Ö. otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. (53) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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