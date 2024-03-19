Video Yaşam Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada

Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada

19.03.2024 | 00:06

Manisa’da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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