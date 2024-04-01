Video Yaşam Mardin’de motosiklet üzerinden düşen kadın ağır yaralandı | Video
Mardin’de motosiklet üzerinden düşen kadın ağır yaralandı | Video

Mardin’de motosiklet üzerinden düşen kadın ağır yaralandı | Video

01.04.2024 | 16:31

Mardin Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen kadın, ağır yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, seyir halindeki motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen Cemile D. (60), ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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