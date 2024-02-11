Video Yaşam Markette , oyuncaklara bakan çocuğa sarkıntılık sanığına hapis | Video
Markette , oyuncaklara bakan çocuğa sarkıntılık sanığına hapis | Video

Markette , oyuncaklara bakan çocuğa sarkıntılık sanığına hapis | Video

11.02.2024 | 12:00

Bursa’da, çocuğa karşı cinsel istismar suçlarından 3 ayrı suç kaydı bulunan ve annesiyle gittiği markette oyuncaklara bakan 9 yaşındaki  kız çocuğu A.M.'ye de elle sarkıntılık yapan Suriye uyruklu Muhammed Habbabe (28), 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, cezada indirim yapmadı.

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Olay, 4 Aralık 2023'te Yıldırım ilçesinde meydana geldi. A.M. annesi G.M. ile markete gitti. İddiaya göre annesi temizlik malzemelerinin olduğu reyona bakarken, A.M. de oyuncakların olduğu reyona bakıyordu. Çocuk raftaki oyuncağa baktığı sırada, arkasından yaklaşan Suriye uyruklu Muhammed Habbabe, A.M.'ye elle sarkıntılık yaptı. Marketteki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından, çocuğun yaşadıklarını söylediği annesi polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞKA ÇOCUKLARA DA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 3 ayrı suç kaydı bulunan, poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde "Şeytana uydum" diyen Habbabe tutuklandı. Hakkında Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, A.M.'nin annesi G.M. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Habbabe, mahkemede tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında önceki ifadelerini kabul etmeyip, "Olay günü markete gitmiştim. Çok acelem vardı. Alışveriş yaparken yanlışlıkla elim orada bulunan kıza çarptı. Karakolda avukatım olmadığı için korktum. Farklı ifadede bulundum. Ben bilerek dokunmadım. Cinsel amaçlı hareket etmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

'KIZIM PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADI'

A.M.'nin annesi G.M. ise sanıktan şikayetçi olduğunu, kızının ağlayarak yanına gelip yaşadığı olayı anlattığını söyleyerek, "Kızım ile markete gittim. Kendisi diğer reyona gitti. Bir kişinin kendisine kötü davrandığını söyledi. Ben önce birinin bağırdığını düşündüm. Sonra market görevlilerine güvenlik kameralarını izlemek istediğimi söyledim. Görüntüleri izlediğinde bir adamın kızıma dokunduğunu gördüm" diye konuştu. Olaydan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen, G.M. "Kızım psikolojik destek görüyor ve sürekli ağlıyor" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammed Habbabe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek. 12 yaşından küçük olan mağdura karşı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmadı.

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