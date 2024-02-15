Video Yaşam Marmara Denizi'nde batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Marmara Denizi'nde batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Marmara Denizi'nde batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

15.02.2024 | 14:16

Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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