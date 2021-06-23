Video Yaşam Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı | Video

Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı | Video

Martılar anten tamircisini çatıda rahat bırakmadı | Video
23.06.2021 | 15:10

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Bursa’nın İznik ilçesinde iki televizyon tamircisi uyduyu tamir etmek için çıktığı çatıda martıların saldırısına uğradı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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Bursa'nın İznik ilçesinde televizyon tamircisi iki arkadaş Enes Seyfettin Şahin ve iş arkadaşı Emrullah Tabak martıların saldırısına uğradı. Bir binanın çatısına çanak anten takmak için çıktıklarında bir çok martının saldırısına uğrayan ikili zor anlar Yaşadı. Dakikalarca martıların saldırısına uğrayan Şahin ve Tabak, sürekli çevirdikleri sopa sayesinde yara almadan işlemini tamamladı. Başından geçenleri görüntüleyen Şahin o anları sosyal medyaya attı ve beğeni rekoru kırdı.

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