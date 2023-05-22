Mazot hırsızı yakalandı | Video

İstanbul Bağcılar ve Başakşehir’de 3 ayrı araçtan mazot çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlardan 33 ayrı polise geliş kaydının olduğu ortaya çıktı.