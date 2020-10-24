MEB'den son dakika haberi: 5. ve 9. sınıflar ne zaman, kaç gün okula gidecek? Yüz yüze eğitimin detayları: Ders saati ve gün sayısı | Video

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili izlenecek yol haritası belirlendi. MEB "5. ve 9. sınıflar okula ne zaman ve nasıl gidecek" sorusunu yanıtlarken, okula kaç gün gidileceği ve ders saatine ilişkin bilgileri paylaştı. İşte, yüz yüze eğitime ilişkin yapılan son dakika açıklaması ve 5. sınıflar ile 9. sınıfların okula hangi gün gideceğine ilişkin detaylar...