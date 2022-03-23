"MET" imalathanesinde böyle yakalandılar! Kilolarca ele geçirildi... | Video

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; kısaca “MET” olarak bilinen “Metamfetamin” isimli uyuşturucu maddenin imal edildiği adreslere baskın düzenledi. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü İlçeleri'nde uyuşturucu madde ticareti yapan 5'i yabancı uyruklu 10 zehir tacirini Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer beş şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imalathanelerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlar polis kameralarına yansıdı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda; 165 kilogram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal madde, 175 kilogram sıvı halde kısaca "MET" olarak bilinen "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 61 kilogram Kokain maddesi, üç adet hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira nakit para ele geçirildi.