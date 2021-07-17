Video Yaşam Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video

Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video

Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video
17.07.2021 | 22:50

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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetletiyle ilgili 4 kişi tutuklandı. Cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim masumdur." ifadelerini kullandı. Gelişmelerin ardından cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak suçlanan kardeşi Büşra Büyükşen ve evli ağabeyi Uğur Büyükşen'le bir araya gelen Osman Büyükşen, "Bu başarıda jandarmadaki gizli kahramanların çok büyük payı var." dedi. Büşra Büyükşen ise "Ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Biraz ferahlamış durumdayım" dedi.

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