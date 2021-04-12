Metrelerce uzunluğundaki vinç böyle devrildi | Video
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Bursa'da yapımı devam bir inşaatın şantiyesinde bulunan metrelerce uzunluğundaki vinç devrildi. O ânlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Nilüfer'in Çamlıca Mahallesinde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgâra dayanamayan metrelerce uzunluğundaki vincin inşaat hâlindeki diğer apartmanın üzerine devrildiği görüldü. Olayda yaralanan olmazken, devrilen vinç inşaat işçileri tarafından kaldırıldı.