Video Yaşam Metrobüs arıza yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video
Metrobüs arıza yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video

Metrobüs arıza yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video

03.12.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de helikopterli trafik denetimi | Video 01:25
Mardin'de helikopterli trafik denetimi | Video 03.12.2021 | 10:34
Polis engelli çocukları unutmadı | Video 01:18
Polis engelli çocukları unutmadı | Video 03.12.2021 | 10:22
İstanbul merkezli Samsun’da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı | Video 02:20
İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı | Video 03.12.2021 | 10:13
Metrobüs arıza yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 00:52
Metrobüs arıza yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 03.12.2021 | 10:13
Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları göçmenleri silah zoruyla denize attı | Video 09:44
Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları göçmenleri silah zoruyla denize attı | Video 03.12.2021 | 09:43
4 yıl çalıştı, bitirmeye ramak kala hayatını kaybetti | Video 02:57
4 yıl çalıştı, bitirmeye ramak kala hayatını kaybetti | Video 03.12.2021 | 09:58
Avcılar’da çamaşır makinesi çalan şüpheli böyle yakalandı | Video 04:43
Avcılar'da çamaşır makinesi çalan şüpheli böyle yakalandı | Video 03.12.2021 | 09:47
Esenyurt’ta şaşkın hırsız kaçarken arkadaşına çarptı... O anlar kameralara yansıdı | Video 03:15
Esenyurt’ta şaşkın hırsız kaçarken arkadaşına çarptı... O anlar kameralara yansıdı | Video 03.12.2021 | 09:49
Düzce’de cam kapıyı fark etmeyen kişi, hastanelik oldu | Video 01:42
Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi, hastanelik oldu | Video 03.12.2021 | 09:47
Zeytinburnu’nda çocuk hırsız 23 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı! | Video 00:48
Zeytinburnu’nda çocuk hırsız 23 bin liralık cep telefonunu böyle çaldı! | Video 03.12.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: Lodos İstanbul’a tekrar geldi! | Video 01:59
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: Lodos İstanbul'a tekrar geldi! | Video 03.12.2021 | 09:30
Osmaniye’de torbacı operasyonuna 3 tutuklama | Video 00:55
Osmaniye’de torbacı operasyonuna 3 tutuklama | Video 03.12.2021 | 09:16
Ankara’da bir kuruyemiş dükkanında çökme meydana geldi | Video 03:29
Ankara’da bir kuruyemiş dükkanında çökme meydana geldi | Video 03.12.2021 | 08:57
İstanbul’da beklenen lodos etkili olmaya başladı | Video 03:27
İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı | Video 03.12.2021 | 08:57
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken pamuk tarlasına devrildi | Video 01:29
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken pamuk tarlasına devrildi | Video 03.12.2021 | 08:53
Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu! | Video 01:50
Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu! Esra Erol’da Fatma’nın son hali yürek burktu! | Video 02.12.2021 | 22:51
“Maske Tak” diye uyarılınca silah çekti... Gözaltına aldılar | Video 00:18
“Maske Tak” diye uyarılınca silah çekti... Gözaltına aldılar | Video 02.12.2021 | 21:05
“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar! | Video 00:43
“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar! | Video 02.12.2021 | 18:37
Hindistan’da sınıfa giren leopar 1 öğrenciyi yaraladı | Video 00:40
Hindistan'da sınıfa giren leopar 1 öğrenciyi yaraladı | Video 02.12.2021 | 17:59
SON DAKİKA: İstanbul’da VIP fuhuş operasyonu! Şüpheliler kamerada... 01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da VIP fuhuş operasyonu! Şüpheliler kamerada... 02.12.2021 | 16:43

Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yenibosna'daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Okula ya da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenibosna'daki metrobüs durağına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı. Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması sonucu durakta yoğunluk oluştu. Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA