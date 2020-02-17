Midesinde tümör çıkan piton yılanı ameliyat edildi | Video

Gaziantep Hayvanat bahçesinde bulunan ve midesinde tümör çıkan Albino pitonu yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 3'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi 325 türden 7 bini aşkın hayvanı bünyesinde bulunduruyor. Hayvanları yakın takip eden veterinerler burada bulunan bir Albino Pitonunun yem yemediğini fark etti. Yılanı hemen kliniğe getiren uzmanlar, yapılan muayenenin ardından yılanın midesinde tümör tespit etti. Yılan başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına hızla kavuşuyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler yılanın son durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gaziantep Hayvanat bahçemizde bir tane Albino pitonumuz yem almamaya başlamıştı. Bizde bunu takibe aldık. Hayvanın yem almama sebebini öğrenmek için kliniğimize aldık. Ve röntgen ve ultrasyonunu çektik. Sonuçta midenin üst tarafında bir tümör tespit ettik. Yılanımıza gerekli müdahaleleri yaptık. Tekrar diktik şuanda hayvan sağlığına kavuşuyor. Belli bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra tekrar onu barınağına götüreceğiz" diye konuştu.