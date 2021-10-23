Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar kamerada | Video

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan minibüs park halindeki otomobile çarparak istinat duvarına asılı kaldı. Bu sırada merdivenden yukarıya çıkan bir vatandaş minibüsü son anda fark ederek son saniyede kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.