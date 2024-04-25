Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Göz göre göre gelen kazada kamerada | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı kavşakta 25 Mart tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirmişti.
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