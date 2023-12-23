Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı, kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video
Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan ve refüje çarparak yan yatan otomobil sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin refüje çarparak yan yattığı ve sürüklendiği daha sonrasında çevredeki vatandaşların araca doğru koştuğu anlar yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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