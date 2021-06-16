Motosikletli uyuşturucu torbacısı polise böyle yakalandı | Video

Çekmeköy’de, motosikletiyle uyuşturucu madde servisi yapan ‘torbacı’ ile madde alıcısı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalandığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran'da Ekşioğlu Mahallesinde bir şahıs tarafından motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgede söz konusu şüpheli hakkında eşkal çalışması yapan polis, araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen kişinin "torbacı" olarak bilinen 35 yaşındaki Y.T. olduğu tespit edildi. Motosikletli uyuşturucu satıcısını yakalamak için çalışmalarını genişleten emniyet ekipleri, zanlıyı aynı gün saat 22.00 sıralarında motosikleti ile seyir halinde iken ekibe aldı.

EKİPLER PEŞİNİ BIRAKMADI

Peşine düşülen şüpheli Y.T., yaklaşık 1 kilometre süren takibin ardından polisi atlattığını düşünerek üzerindeki uyuşturucu maddeleri Y.G. (42) isimli şahsa vermek için durdu. O esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 14 adet uyuşturucu hap, 3,19 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 225 lira para ele

geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan motosikletli 'torbacı' Y.T. ile uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Y.G., ifade işlemleri için karakola götürüldü.

SATICI TUTUKLANDI, ALICI SERBEST

Şüphelilerden hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılan Y.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Torbacı Y.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 13 Haziran'da adli makamlara sevk edildi. Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

POLİSİN ZANLILARI MOTOSİKLETTE YAKALADIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan motosikletiyle 'torbacılık' yapan Y.T.'nin, uyuşturucu maddeyi Y.G.'ye verdiği anlarlar ve peşindeki sivil polislerce yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, polisler, torbacı Y.T.'yi motosikletin üzerinde kelepçeleyerek gözaltına alırken, uyuşturucu alıcısı Y.G. ile diğer polislerin çekişmesi göze çarpıyor.