Müge Anlı beni kurtarsın dedi: Milyonları hayrete düşüren çöp ev! | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan genç bir kadın, annesinin eşya biriktirdiğini anlattı. Bu yüzden evlerinin çöp eve döndüğünü belirtip yardım çağrısı yaptı. Anne Ayşe Kumru ise şiddet gördüğü kocası tarafından terk edildiğini ve tedavi olmak istediğini anlattı...