Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe çıkan söylentilerin kurbanı mı oldu? Sinan Sardoğan’ın adını verdiği çökelekçi canlı yayında!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Arife Gökçe çıkan söylentilerin kurbanı mı oldu? Arife Gökçe'nin kaybında iddiaların odağındaki komşu Mustafa Gökçe ve Sinan Sardoğan’ın adını verdiği çökelekçi Ahmet Cinkılıç 2,5 saat ifade verdi. Bunun üstüne Ahmet Cinkılıç canlı yayına bağlandı ve bazı açıklamalarda bulundu.