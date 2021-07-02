Müge Anlı'da canlı yayında dehşete düşüren cinayet itirafları! atv Müge Anlı'dan muhteşem SEZON FİNALİ

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz 2021 Cuma canlı yayını ile sezon finali yapıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert 2021 Cuma programında Müge Anlı, geçtiğimiz sezonda çözülen birbirinden ilginç esrarengiz olayların ve canlı yayındaki cinayet itiraflarının görüntülerini paylaştı...