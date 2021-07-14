Müge Anlı'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu cinayette özel ekip devrede! Konya'da dehşet evinden CANLI YAYIN
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Van’da başlayan arazi kavgası Esenyurt’ta sıçradı | Video 14.07.2021 | 11:39
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Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı | Video 14.07.2021 | 11:27
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Maltepe’de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada | Video 14.07.2021 | 11:32
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Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada | Video 14.07.2021 | 11:15
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Bursa'da midibüs dereye uçtu: 1 yaralı 14.07.2021 | 11:11
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Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti | Video 14.07.2021 | 10:40
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İzmir'de gece yarısı bıçaklı ev baskını dehşeti! 2 yaralı 14.07.2021 | 09:31
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SON DAKİKA: Balıkesir'de korku dolu anlar! Altınoluk'ta tur teknesi yandı 14.07.2021 | 10:04
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Kocaeli'de karnına çit teli saplanan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada 14.07.2021 | 09:31
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"Külçe Altın" diyerek çakmak sattılar | Video 14.07.2021 | 09:56
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CHP Milletvekili Halk TV'de Müslümanlarla alay etti | Video 14.07.2021 | 10:00
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayı ve çifte cinayette son dakika! Büyükşen Ailesi cinayeti olayını aydınlatmak için gönderilen özel ekip Konya'da araştırmalarında sona yaklaştı! Uğur Büyükşen ve Büşra Büyükşen gözaltında nasıl ifade verdi? Büyükşen Ailesi cinayetindeki son dakika gelişmeleri neler? Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayeti olayı fail veya faillerin ortaya çıkartılması bekleniyor...