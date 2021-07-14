Müge Anlı'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu cinayette özel ekip devrede! Konya'da dehşet evinden CANLI YAYIN

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayı ve çifte cinayette son dakika! Büyükşen Ailesi cinayeti olayını aydınlatmak için gönderilen özel ekip Konya'da araştırmalarında sona yaklaştı! Uğur Büyükşen ve Büşra Büyükşen gözaltında nasıl ifade verdi? Büyükşen Ailesi cinayetindeki son dakika gelişmeleri neler? Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayeti olayı fail veya faillerin ortaya çıkartılması bekleniyor...