Müge Anlı'da ikinci Sinan Sardoğan vakası! Köy halkının korkulu rüyası oldu! Döndü Boztepe olayında yeni gelişme... | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmemeler yaşanmaya devam ediyor. Şüphelerin odağındaki Mehmet Tunç, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisinin olduğunu iddia etmişti. Müge Anlı ekibi, Mehmet Tunç'un hedefindeki ismin kardeşi Fadime Çoban ile bir araya geldi. Mevlüt Ağabeyinin kimseye yanlış yapmayacağını söyleyen Fadime Hanım'ın Mehmet Tunç hakkındaki iddiası ise stüdyodakileri şoke etti. İşte detaylar...