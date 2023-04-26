Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da inanılmaz dakikalar yaşandı. Güler Hanım'ın kimseye yar etmediği eşi bulundu. Serdar Kahraman başkasının kahramanı mı oldu? Kocası bir yıl sonra karşısında... Serdar Bey eşi Güler Hanım'a sarılmak istemedi bana yaptıklarından sonra istemiyorum dedi. Oğluyla karısının bir olup kendisini dövdüklerini ve mutfağa kitlediklerini anlattı. Müge Anlı'ya bizi barıştırma ayır diyen adam kesinlikle karısını istemediği, severek evlenmediğini 30 yıldır çektiğini söyledi. Hayatında kimse olmadığını söyleyen adam sürekli evden kovulduğunu da anlattı.
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