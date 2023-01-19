Müge Anlı’da kayıp eşini arayan Anakadın Kural’dan şoke eden iddia: “Yengem, kocamı kaçırdı!” | Video

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da şoke eden iddia… 9 gündür kayıp olan eşini arayanAnakadın Kural, kocasının ağabeyinin eski eşi ile kaçtığını iddia etti. Bunu duyan izleyiciler adeta şoke oldu. İddiaların odağındaki yenge, ise yayına bağlanarak "Anakadın kocasına eziyet eden bir kadındır. Neye göre kocasını çaldığımı söylüyor? Ben para falan yemedim. Ben onun kocasıyla beraber değilim. Bu kadın psikopatın önde gidenidir. Eski eşim Özgür'ü de inandırdı. Böyle bir beraberlik yok. Kocasına eziyet ediyordu. Herkes yardımcı olmaya çalışıyordu. 'Allah seni o kadından kurtarsın' diyorlardı. Arabaya koyup götürdüm. Yardımcı oldum. Benden sonra nereye gitti bilmiyorum" dedi.