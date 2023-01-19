Müge Anlı’da kayıp eşini arayan Anakadın Kural’dan şoke eden iddia: “Yengem, kocamı kaçırdı!” | Video
ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da şoke eden iddia… 9 gündür kayıp olan eşini arayanAnakadın Kural, kocasının ağabeyinin eski eşi ile kaçtığını iddia etti. Bunu duyan izleyiciler adeta şoke oldu. İddiaların odağındaki yenge, ise yayına bağlanarak "Anakadın kocasına eziyet eden bir kadındır. Neye göre kocasını çaldığımı söylüyor? Ben para falan yemedim. Ben onun kocasıyla beraber değilim. Bu kadın psikopatın önde gidenidir. Eski eşim Özgür'ü de inandırdı. Böyle bir beraberlik yok. Kocasına eziyet ediyordu. Herkes yardımcı olmaya çalışıyordu. 'Allah seni o kadından kurtarsın' diyorlardı. Arabaya koyup götürdüm. Yardımcı oldum. Benden sonra nereye gitti bilmiyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 19.01.2023 | 13:22
03:36
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 19.01.2023 | 13:22
01:10
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 19.01.2023 | 13:22
01:32
08:23
08:36
06:01
02:41
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 19.01.2023 | 12:18
02:47
Bacağı kırılan koyuna sanayide aparat yaptılar | Video 19.01.2023 | 10:17
00:36
Tekirdağ’da yarım milyonluk tütün ve makaron operasyonu | Video 19.01.2023 | 11:47
04:24
6. kattan düştü, iyileşince Müslüman oldu | Video 19.01.2023 | 11:25
01:43
05:53
00:56
03:07
04:24
Havalimanında kaçakçılara geçit yok | Video 19.01.2023 | 10:32
04:30
05:03
15 Temmuz şehidinin oğluna sürpriz doğum günü | Video 19.01.2023 | 10:13
06:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 19.01.2023 | 10:30
01:53
Mersin’de DEAŞ'a operasyon: 2 gözaltı | Video 19.01.2023 | 10:06